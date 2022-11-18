Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 18:40

В Екатеринбурге открыл онлайн-выставку об истории солидарности уральцев

Она рассказывает о городской среде Урала
Дарья ЧИПУРИНА
Формат выставки – это интерактивные комиксы и инфографика. Фото: пресс-служба паблик-арт программы «ЧО»

Формат выставки – это интерактивные комиксы и инфографика. Фото: пресс-служба паблик-арт программы «ЧО»

В Екатеринбурге появилась онлайн-выставка, посвященная уральцам, которые объединялись и создавали городскую среду с XVIII по XX век. Формат выставки – интерактивные комиксы и инфографика.

– Этот проект помогает каждому из нас осознать, какую важную роль играли сообщества в развитии города. В очередной раз мы убеждаемся в том, что сила Урала – люди, которые делают все возможное, чтобы изменить мир вокруг себя. Благодаря этому становимся сплоченнее и мы сами, - рассказал Руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.

На выставке можно узнать о солидарности горожан, какой она бывает, для чего жители объединялись в сообщества и чего хотели добиться. Посетители онлайн-выставки увидят разные эпохи – от старообрядцев и поляков, Гордумы и общества приказчиков до общества «Картинников», Свердловского рок-клуба и МЖК.

К концу 2022 года организаторы программы «ЧО» планируют выпустить комикс в бумажной версии. А также открыть полноценную выставку по истории солидарности в Екатеринбурге.