Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на покупку 45 новых троллейбусов

Конкурс от 26 октября выиграл официальный дилер минского автомобильного завода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга заключила контракт почти на полтора миллиарда рублей поставку 45 новых троллейбусов. Власти предполагают, что общественный транспорт станет подарком на грядущее 300-летие города.

Конкурс от 26 октября выиграл официальный дилер минского автомобильного завода. Новые троллейбусы приедут в Екатеринбург до 15 июня следующего года.

- Расчетная вместимость машин достигает 90 человек. Они будут оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также подсчета пассажиропотока, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что администрация закупит 25 трехсекционных трамваев в 2023 году.

- Мы провели большую работу в 2019 - 2020 годах с московским институтом и понимаем, какие нужны изменения, - рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.