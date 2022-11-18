В Серове затопило новостройку для детей-сирот

Сироты остались без жилья в новостройке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Серове сироты остались без жилья в новостройке. В период с 15 по 18 ноября дети, потерявшие родителей должны, были получить ключи от нового дома. Некоторые сироты десять лет ждали квартиры в доме на Циолковского.

Однако, в новый дом будущих хозяев не пустили, ключи не передали. Строители пояснили, что из-за заводского брака произошел порыв.

- Вместе с тем, в связи с информацией в СМИ о ненадлежащем состоянии предоставляемых сиротам жилых помещений во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме, органами прокуратуры организована проверка на предмет соблюдения требований действующего градостроительного законодательства при его строительстве и вводе в эксплуатацию, - рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

На данный момент прокуратурой проводятся проверки.

В начале ноября в Нижнем Тагиле девушка-сирота добилась получения квартиры после вмешательства прокуратуры.