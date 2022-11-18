Продавцы и уборщики попали в список востребованных профессий в Нижнем Тагиле

Более 150 предприятий ищут продавца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продавцы и уборщики пользуются наибольшей популярностью на рынке труда. Об этом рассказали изданию TagilCity в пресс-службе центра занятости населения.

В топ-пять попали такие специалисты как продавец, на данный момент в городе есть 167 вакантных должностей. Также 153 предприятия ищут уборщика, инспектора готовы нанять 133 работодателя, открыты 110 должностей на работу крановщика и 107 на место специалиста.

Помимо этих профессий в список вошли еще несколько. Такие как, водитель автомобиля, повар, электромонтер, оператор станков, электросварщик ручной сварки и электросварщик на автоматических машинах.

Также выделили самые высокооплачиваемые и востребованные должности. Электросварщик на автоматических машинах и слесарь по сборке металлоконструкций могут зарабатывать 42 тысячи рублей в месяц, инженер-технолог – 44 тысячи рублей, а электросварщик 41.

- Заработные платы других специалистов не превышают 40 тысяч рублей. Самая низкооплачиваемая работа у уборщиков, кухонных рабочих (18 тысяч рублей) и мойщиков посуды (19 тысяч рублей), - сообщают в издании TagilCity.ru.