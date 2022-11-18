Свердловский начальник службы связи главка МВД ушел на повышение в Москву

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Свердловский начальник службы связи регионального главка МВД ушел на повышение в Москву. Известно, что полковник Владислав Кузьминых возглавил главный центр связи и защиты информации. На Среднем Урале он проработал 11 лет.

- Для коллектива главка это, безусловно, значимая потеря, но мы понимаем, что наш коллега ушел на повышение и отныне будет курировать это приоритетное направление деятельности органов внутренних дел всей страны, - отметил руководитель пресс-службы регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

Временно исполнять обязанности начальника ЦИТСиЗИ будет полковник Владимир Тимофеев, который находится в системе МВД 26 лет.

- Трудно переоценить значимость того дела, которым занимается Центр связи. От того, насколько четко отлажен механизм взаимодействия с другими силовыми ведомствами, напрямую зависит результат эффективность защиты граждан, - добавил полковник Горелых.