В Свердловской области потеплеет на несколько дней

Также осадков не ожидается в эти входные и на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области станет теплее на несколько градусов. Все потому что, прибывший на Урал, антициклон отступает. Он продолжает двигаться на юг Западной Сибири.

- С уходом антициклона мороз ослабеет, в ближайшие трое суток температура повысится на 4-8 градусов, существенных осадков не ожидается. Однако, северо-западные ветры сохранятся и на следующей неделе, очередная порция холода на Урал поступит в середине следующей недели, - рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Также осадков не ожидается в эти входные и на следующей неделе. Это возможно, поскольку за прошедшие дни ноября на Урале выпала месячная норма осадков.

Однако, морозы вернутся уже к 23 ноября. И будут длится до 27 числа. Ночью температура воздуха опустится до -20…25 градусов. Днем же будет -11…16. На севере региона будет холоднее на 4 градуса.