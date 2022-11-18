В Екатеринбурге открыли ультрасовременную медицинскую клинику

Появление клиники позволит расширить возможности мегаполиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге по адресу Крауля, 9а, появилась новая клиника «Мать и дитя». Она оборудована современной техникой, которая позволит расширить спектр услуг, оказываемых свердловчанам.

- «Мать и дитя» - знаковая компания на рынке предоставления медицинских услуг, и теперь у жителей Уральского региона появилась возможность получать квалифицированную помощь команды профессионалов, - рассказал представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В новой клинике уральцы смогут воспользоваться услугами ЭКО, УЗИ и сделать малые гинекологические операции в условиях дневного стационара. В «Мать и дитя» горожане могут обратиться к различным экспертам, к таким как акушеры-гинекологи, эндокринологи, неврологи, урологи и многим другим.

Мэр города отметил, что появление клиники позволит расширить возможности мегаполиса в предоставлении высокопрофессиональных медицинских услуг.