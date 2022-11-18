В Екатеринбурге парень во время драки ударил ножом 46-летнего знакомого

Молодой человек во всем признался и рассказал, что словесный конфликт быстро перерос в драку и поножовщину Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Екатеринбурге 22-летний парень напал с ножом на своего 46-летнего знакомого из-за бытового конфликта. Пострадавшего доставили в Центральную городскую больницу № 23, врачи диагностировали у него проникающее ранение живота и сообщили об инциденте в полицию.

- Получив сообщение о произошедшем, сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление местный житель, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек во всем признался и рассказал, что словесный конфликт между ними быстро перерос в драку и поножовщину. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.