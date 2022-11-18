Автомобилисты встали в глухие пробки на центральных улицах Екатеринбурга

Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает их уровень в девять баллов из десяти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилисты встали в глухих пробках на улицах Екатеринбурга. Заторы образовались как на главных улицах уральской столицы, так и на отдаленных территориях и дворах. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает их уровень в девять баллов из десяти.

По предварительным данным, причиной пробок стали прошедшие снегопады и образовавшийся после них гололед. Наиболее сложная ситуация вечером 18 ноября сложилась на проспекте Ленина, 8 Марта, Московской, Челюскинцев, а также улицах Малышева, Куйбышева и Амундсена.

Напомним, Екатеринбург утром 18 ноября накрыл морозный туман. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.

- Вышла из дома, а там все небо в дымке и небольшой снег идет. Настоящая зима пришла. Туман поглотил даже верхушки высоток, - рассказала горожанка.