В Академическом открылась первая очередь Преображенского парка

В 2022 году в парке благоустроили больше 15 гектаров. Фото: мэрия, Федора Серков

В Екатеринбурге в Академическом районе 18 ноября прошло открытие первой очереди Преображенского парка. Об этом сообщает мэрия.

- Планируем вторую очередь парка, ведутся проектные работы. Реализация начнется в следующем году, - заявил заместитель мэра Алексей Бубнов.

В 2022 году в парке благоустроили больше 15 гектаров. Работы велись на участке от улицы Мехренцева до Чкалова. Строители сделали тропинки, установили освещение, скамейки, урны и качели.

В первой очереди Преображенского парка высадили больше 340 деревьев и 4,5 тысячи кустарников. Кроме того, высадили 20 тысяч квадратных метров газонов. Достопримечательностью парка стала каменная река-курум. Ее сделали из 720 валунов пяти разных пород из Уральских гор.

Ранее в Екатеринбурге выбрали парк, который благоустроят в 2023 году. Им стал Преображенский парк в Академическом районе, за который проголосовали 120 тысяч человек.