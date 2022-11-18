В Ирбите мобилизованный оказался без положенных выплат из-за неизвестной ошибки

Мужчина был призван в сентябре и почти сразу убыл в ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите мобилизованный оказался без положенных выплат за октябрь в размере 195 тысяч рублей из-за неизвестной ошибки, об этом депутату Госдумы Максиму Иванову рассказала его жена.

- Ее муж призван в сентябре и почти сразу убыл в ЛНР. Женщина обратилась в Минобороны и там ей ответили, что расчет начинается с момента приписки к части. А ее муж приписан к части только…. 2 ноября. Где он был месяц – непонятно, - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В пресс-службе ЦВО сообщили «КП-Екатеринбург», что разберутся в ситуации и прокомментируют ее позднее.

Ранее стало известно, что в Полевском простились с 40-летним старшим сержантом Александром Трофимовым, который погиб во время спецоперации на Украине. Уралец служил в армии с 2001 по 2003 годы. 29 сентября этого года он получил повестку и попал в состав 55 отдельной мотострелковой горной бригады.