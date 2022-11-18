Музей истории Екатеринбурга устроил тест на знание города

Тест опубликовали в дату исторического дня рождения столицы Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дату исторического дня рождения столицы Урала, 18 ноября, Музей истории Екатеринбурга запустил тест на знание города. Он называется «Екатеринбургский диктант».

Тесты разбиты по возрастным категориям: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс и взрослые. В каждой из них по 10 вопросов

А на странице «О городе» можно найти истории и видео о дореволюционных развлечениях, о борьбе с эпидемией тифа в 1919 году и о событиях свердловского периода.

Ранее стало известно, что к 300-летию Екатеринбурга ограниченным тиражом будет выпущена памятная медаль. Ее будут вручать жителям, внесшим значительный вклад в развитие города. На одной стороне будет изображение мэрии, а на другой – герб города, надпись «1723-2023» и логотип 300-летия столицы Урала.