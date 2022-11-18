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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:56

В Полевском похоронили погибшего на спецоперации на Украине мобилизованного сержанта

Уралец попал под обстрел артиллерии во время эвакуации раненого командира
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уралец попал под обстрел артиллерии во время эвакуации раненого командира. Фото: пресс-служба администрации Полевского ГО

Уралец попал под обстрел артиллерии во время эвакуации раненого командира. Фото: пресс-служба администрации Полевского ГО

В Полевском простились с 40-летним старшим сержантом Александром Трофимовым, который погиб во время спецоперации на Украине. Уралец служил в армии с 2001 по 2003 годы. 29 сентября этого года он получил повестку и попал в состав 55 отдельной мотострелковой горной бригады.

- С начала октября на Луганском и Сватовском операционном направлении специальной военной операции сложилась тяжелая военная ситуация, 55 бригада ведет тяжелые оборонительные бои, - рассказали в пресс-службе администрации Полевского ГО.

4 ноября во время эвакуации раненого командира в районе Червонопоповки в ЛНР Александр Трофимов попал под обстрел артиллерии и героически погиб, посмертно его представили к государственной награде, она будет вручена и передана на хранение семье.