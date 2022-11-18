В Полевском похоронили погибшего на спецоперации на Украине мобилизованного сержанта

Уралец попал под обстрел артиллерии во время эвакуации раненого командира. Фото: пресс-служба администрации Полевского ГО

В Полевском простились с 40-летним старшим сержантом Александром Трофимовым, который погиб во время спецоперации на Украине. Уралец служил в армии с 2001 по 2003 годы. 29 сентября этого года он получил повестку и попал в состав 55 отдельной мотострелковой горной бригады.

- С начала октября на Луганском и Сватовском операционном направлении специальной военной операции сложилась тяжелая военная ситуация, 55 бригада ведет тяжелые оборонительные бои, - рассказали в пресс-службе администрации Полевского ГО.

4 ноября во время эвакуации раненого командира в районе Червонопоповки в ЛНР Александр Трофимов попал под обстрел артиллерии и героически погиб, посмертно его представили к государственной награде, она будет вручена и передана на хранение семье.