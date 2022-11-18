Основными причинами происшествий несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения и нарушение ПДД пешеходами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Свердловской области с начала этого года погибли 292 человека. Основными причинами происшествий стали несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения и нарушение ПДД пешеходами. При этом всего было зарегистрировано порядка двух тысяч аварий.

- В канун Дня памяти жертв ДТП в регионе проходят профилактические мероприятия для привлечения внимания общества к проблеме и необходимости принятия мер для снижения уровня смертности на дорогах, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург в страшной аварии с участием фуры и иномарки погибли два человека, в том числе и 11-летний мальчик. ДТП произошло вечером 8 ноября на 238-м километре автомагистрали.