В Екатеринбурге закрывается кофейня на 18-м этаже с панорамными окнами

Заведение хочет переехать в новую локацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрывается кофейня SKY18, которая находится в бизнес-центре Summit. Об этом команда заведения сообщала в соцсетях.

- Мы уходим не сами! На нашем месте разместят директоров банка, - говорится в сообщении.

Кофейня располагается на 18-м этаже. В заведении есть панорамные окна с видом на город. SKY18 хочет переехать в новую локацию. По старому адресу кофейня будет работать до 12 декабря.

Ранее, 1 июня, в Екатеринбурге закроется популярный итальянский ресторан Dolce Vita, который располагался в «Покровском пассаже». Владельцы заявили, что решили сконцентрироваться на новом гастропроекте.