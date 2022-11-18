Свердловская филармония презентовала программу музыкального фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

Фестиваль пройдет с 28 марта по 1 апреля 2023 года. Проект объединит музыку, живопись и современные визуальные технологии. Его презентация состоялась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 15 ноября, в день старта продаж билетов на фестивальные концерты.

Презентацию открыл рахманиновский «Вокализ» в исполнении Симфонического хора Свердловской филармонией. Выбор шедевра оказался не случайным — хоровое и вокально-симфоническое наследие композитора станет ключевой линией фестиваля. В его программе будут представлены практически все произведения Рахманинова, написанные для хора и с участием хора.

«Этой программой мы хотим удивить и поразить всю Россию. Надеемся, что в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга фестиваль займет почетное и видное место», — отметил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

В рамках музыкального проекта состоятся 6 концертов — пять на сцене Свердловской филармонии и один — в городском филармоническом зале Асбеста. Среди его участников — Симфонический хор Свердловской филармонии, Камерный хор Московской консерватории, Уральский филармонический и молодёжный симфонический оркестры, профессиональные и учебные хоры региона. Солировать с коллективами приглашены ведущие солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Место за дирижерским пультом займут Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Александр Соловьев.

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

Фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка» Свердловская филармония представит в коллаборации с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Музыка композитора по задумке организаторов станет «зримой», благодаря видеопроекции картин известных живописцев рубежа ХХ века: Шишкина, Денисова — Уральского, Саврасова, Нестерова и многих других художников из коллекции музея.

“Визуализация музыки посредством картин — особая история, которая откроет новые смыслы в прочтении рахманиновского творчества”, — считает Екатерина Сибирцева, заместитель главы Екатеринбурга.

Посетив постоянную экспозицию музея «Русское искусство XVIII — начала ХХ века», гости познакомились с оригинальными полотнами, которые станут частью будущей видеопроекции на фестивальных концертах весной 2023 года.

Узнать подробнее о фестивале и приобрести билеты можно на сайте филармонии.