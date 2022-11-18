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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:45

В Свердловской области обнаружили фальшивую говяжью тушенку

Как оказалось, состав мясных консервов не соответствовал заявленному на этикетке
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, состав мясных консервов не соответствовал заявленному на этикетке

Как оказалось, состав мясных консервов не соответствовал заявленному на этикетке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили фальшивую тушенку на прилавках магазинов. Как оказалось, состав мясных консервов не соответствовал заявленному на этикетке.

- Специалисты отдела ПЦР-диагностики, проверяя образцы продукции, направленные на контроль инспекторами, выявили в говяжьей тушенке ДНК свиньи. В отношении производителя из Удмуртии будет проведено разбирательство, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области в октябре 2022 года нашли больше 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов. Они были выработаны в Новосибирской области ООО «Меркурий Н».

- Благодаря анализу в информационной системе инспекторы обнаружили, что ООО «Меркурий Н» отправляет фальсифицированную рыбную продукцию через поставщиков, имеющих государственные контракты на поставку пищевой продукции, - говорится в сообщении Управлении Россельхознадзора.