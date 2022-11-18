В Свердловской области обнаружили фальшивую говяжью тушенку

Как оказалось, состав мясных консервов не соответствовал заявленному на этикетке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили фальшивую тушенку на прилавках магазинов. Как оказалось, состав мясных консервов не соответствовал заявленному на этикетке.

- Специалисты отдела ПЦР-диагностики, проверяя образцы продукции, направленные на контроль инспекторами, выявили в говяжьей тушенке ДНК свиньи. В отношении производителя из Удмуртии будет проведено разбирательство, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области в октябре 2022 года нашли больше 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов. Они были выработаны в Новосибирской области ООО «Меркурий Н».

- Благодаря анализу в информационной системе инспекторы обнаружили, что ООО «Меркурий Н» отправляет фальсифицированную рыбную продукцию через поставщиков, имеющих государственные контракты на поставку пищевой продукции, - говорится в сообщении Управлении Россельхознадзора.