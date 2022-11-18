Жительница Верхней Пышмы отдала мошенникам 1,1 млн рублей

Потерпевшая хотела подзаработать на валюте и сырье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 43-летняя женщина хотела подзаработать на валюте и сырье, но наткнулась на мошенников и потеряла 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- На одном из сайтов она ввела свои персональные данные, через время на телефон поступил звонок с неизвестного номера. На линии был мужской голос, который пояснил, что ей необходимо зарегистрироваться в «Скайпе», - говорится в сообщении.

После регистрации потерпевшей написала неизвестная женщина, которая представилась куратором. Она дала инструкцию, как заработать большую сумму. По указанию мошенников свердловчанка взяла несколько кредитов в банке. Также она зарегистрировалась на биржах и внесла деньги на биржевой счет.

Затем неизвестная женщина сообщила, что деньги со счета можно вывести. Она попросила потерпевшую перевести их через свой счет. Свердловчанка так и поступила. Через время она поняла, что попалась на мошенников. Полиция проводит проверку.