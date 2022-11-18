Банк Уралсиб в Екатеринбурге принял участие в Ярмарке недвижимости

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Это мероприятие, организованное компанией «Этажи», традиционно собирает большое число участников рынка недвижимости и потенциальных покупателей – жителей Екатеринбурга и соседних регионов.

В ярмарке участвовали крупнейшие застройщики; специалисты по вторичной недвижимости,

межрегиональным и международным сделкам, юристы, работающие в сфере недвижимости, федеральные банки. Для гостей была организована фуд-зона, фото-зоны, работала анимация и детская площадка.

Уралсиб представляли сотрудники Отдела ипотечного кредитования в Екатеринбурге, которые провели большое количество консультаций для посетителей ярмарки по вопросам приобретения жилья с помощью заемных средств.

«Компания «Этажи» – один из крупнейших участников рынка недвижимости Уральского региона, для Уралсиба он является значимым партнером. Мы высоко оцениваем ярмарки недвижимости, которые проводит компания, и с удовольствием принимаем в них участие. Для нас это – эффективный канал привлечения клиентов и повышения продаж ипотечных кредитов», – отметила главный менеджер Отдела ипотечного кредитования Уралсиба Наталья Закирьянова.

Общее число посетителей мероприятия превысило 1000 человек, специалисты Банка получили несколько десятков предварительных заявок на ипотеку.