В своем последнем бою Павел первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Фото: страница «ВКонтакте» Михаила Конева

Сегодня в Красноуфимском многопрофильном техникуме открытие мемориальной доски, посвященной 20-летнему Павлу Шулепину. Уралец погиб на спецоперации на Украине. По словам главы городского округа Михаила Конева, военнослужащий погиб, спасая товарищей.

- Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Шулепин Павел Викторович награжден Орденом Мужества посмертно. Его имя навсегда вписано в историю нашего города и страны в целом. Вечная память, вечная слава! – написал глава ГО Михаил Конев.

Напомним, что в Сухом Логу простились с двумя погибшими на СВО горожанами.