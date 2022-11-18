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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:30

В Красноуфимске открыли мемориальную доску погибшему на спецоперации герою

20-летний Павел Шулепин погиб, спасая товарищей
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В своем последнем бою Павел первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Фото: страница «ВКонтакте» Михаила Конева

В своем последнем бою Павел первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Фото: страница «ВКонтакте» Михаила Конева

Сегодня в Красноуфимском многопрофильном техникуме открытие мемориальной доски, посвященной 20-летнему Павлу Шулепину. Уралец погиб на спецоперации на Украине. По словам главы городского округа Михаила Конева, военнослужащий погиб, спасая товарищей.

- Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Шулепин Павел Викторович награжден Орденом Мужества посмертно. Его имя навсегда вписано в историю нашего города и страны в целом. Вечная память, вечная слава! – написал глава ГО Михаил Конев.

Напомним, что в Сухом Логу простились с двумя погибшими на СВО горожанами.