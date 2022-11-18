У заброшенной больницы в Екатеринбурге вырубают деревья

Десятки старых тополей срубили возле заброшенной больницы. Фото: паблик «Парки и скверы Екатеринбурга»

18 ноября 2022 года возле заброшенной больницы в районе парка Зеленая роща в Екатеринбурге вырубили старые деревья. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В пабликах разместили фотографии пней с срубленных стволов. Авторы фото обращают внимание, что деревья вырубили в исторический день рождения Екатеринбурга.

Никаких табличек с информацией о том, кто и зачем вырубил старые деревья, здесь нет.

Ранее стало известно, что заброшенную больницу в Зеленой роще оценили в 330 миллионов рублей. Здесь планировалось возвести новый онкологический центр.