Фейерверк устраивать для горожан в день открытия городка не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничной программы в день открытия Ледового городка может не быть. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- Праздничной программы, скорее всего не будет, но окончательного решения пока нет, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Окончательное решение по проведению в Ледовом городке праздничной программы будет принято в декабре.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге открытие Ледового городка пройдет без праздничного фейерверка. В этом году на главной праздничной площадке поставят 25-метровую живую ель. Темой городка станет 300-летие Екатеринбурга. Его строительство обойдется властям города в 26,1 миллиона рублей.