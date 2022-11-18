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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:07

Праздничной программы в день открытия Ледового городка может не быть

Окончательное решение власти примут в декабре
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фейерверк устраивать для горожан в день открытия городка не будут

Фейерверк устраивать для горожан в день открытия городка не будут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничной программы в день открытия Ледового городка может не быть. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- Праздничной программы, скорее всего не будет, но окончательного решения пока нет, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Окончательное решение по проведению в Ледовом городке праздничной программы будет принято в декабре.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге открытие Ледового городка пройдет без праздничного фейерверка. В этом году на главной праздничной площадке поставят 25-метровую живую ель. Темой городка станет 300-летие Екатеринбурга. Его строительство обойдется властям города в 26,1 миллиона рублей.