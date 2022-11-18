Почти 4,5 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев перевезено в уральских поездах с начала года

Фото из архива РЖД

Наиболее часто путешествуют кошки и собаки, из необычных «пассажиров» – аксолотли и гуси.

Перевозка животных без сопровождения оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, телефонов отправителя и получателя и другой необходимой информации. Заявление на перевозку можно скачать на официальном сайте ОАО «РЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

Домашних питомцев перевозят в закрытой клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с ними можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов.

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику перевозочный документ и заявление. С более подробной информацией, в т.ч. с правилами и списком животных, разрешенных к перевозке, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» / «Перевозка домашних животных без сопровождения».