Дело рассматривает Октябрьский суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение уголовного дела об изнасиловании трех школьниц. По обвинению в насилии над девочками 15 и 14 лет прошлой осенью были арестованы 28-летний Роман Калмыков и братья Мерзличенко. Василию тогда было лишь 19, а его двоюродному брату 36 лет.

По статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» им грозит до 15 лет лишения свободы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 18 ноября в суде дали показания жена Романа Калымыкова и мать Василия Мерзличенко.

- Они приехали в Екатеринбург, чтобы забрать товар, - объяснили женщины. – На «Таганском ряду» закупали одежду, обувь, духи. Как они связались этими девочками, мы не знаем.

По данным следствия, братья представлялись девочкам Артемом и Арсеном. Из показаний школьниц стало ясно, что полицию вызвала мама 15-летней Насти (имена детей изменены – прим.ред). Женщина устроила скандал, когда пьяная дочь вернулась домой поздней ночью.

- Из спальни доносились стоны Кати. А через 20 минут после того, как Арсен и Рома переспали с Настей, она сказала, чтобы все собирались и уходили. Мы вышли из подъезда, и пошли за едой. Нужно было размять ноги. Мы разменяли деньги и дали Насте 300 рублей на такси. Позвонила мама и спросила где я, но я соврала, что иду по Уралмашу и скоро буду дома. Потом мы вернулись в квартиру, я легла спать. Ко мне стал приставать Артем, начал трогать меня за грудь. Я оттолкнула его и ушла в другую комнату. Потом я услышала шум – Артем стал мыть пол. Потом посреди ночи меня разбудила какая-то женщина. Спрашивала, что я тут делаю. Это была следователь, - рассказала на допросе ученица 8 класса, - рассказывала одна из потерпевших.