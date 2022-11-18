В Екатеринбурге вынесли приговор лже-адвокату

Вину лже-адвокат не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Семенову. По версии следствия, он разместил объявление с предложением об оказании юридических услуг при том, что в 2010 году был лишен статуса адвоката. В октябре 2020 года он нашел клиента и пообещал ему обжаловать приговор его сыну, осужденному на 10 лет.

- Семенов обещал обеспечить последующее прекращение уголовного преследования в отношении сына клиента в части покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере и его освобождение из мест лишения свободы за вознаграждение в размере 900 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Получив деньги, Александр Семенов перестал выходить на связь. Вину он не признал.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Александра Семенова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере) и назначил ему два года лишения свободы исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшему моральный ущерб 900 тысяч рублей и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.