В Екатеринбурге завершились поиски 17-летнего подростка, сбежавшего из дома

Парня искали волонтеры и полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге завершились поиски 17-летнего парня, который ночью 5 октября ушел из дома и не вернулся. Его искали волонтеры и полиция. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

Мальчик в октябре ушел из дома на улице Академика Постовского. Он был одет в черное пальто до колен, такого же цвета штаны и ботинки. При этом подросток не в первый раз сбегал из дома. Ранее он пропадал 23 января 2022 года. Тогда подростка также удалось найти.

Волонтеры рассказали «КП-Екатеринбург», что парень обычно выходил на связь, но в этот раз не дал о себе знать. Дома его ждали дядя и бабушка. Волонтеры отметили, что мальчик самостоятельный, может подрабатывать и зарабатывать себе на жизнь.