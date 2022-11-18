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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:46

В Екатеринбурге откроется новый пункт вакцинации в ТЦ

Он заработает 19 ноября в Veer Mall
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
При этом от коронавируса можно вакцинироваться как инъекционно, так и интрназально

При этом от коронавируса можно вакцинироваться как инъекционно, так и интрназально

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 ноября откроется новый пункт вакцинации в ТЦ Veer Mall. Там можно будет поставить прививку от гриппа, дифтерии, гепатита В и коронавируса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

При этом от коронавируса можно вакцинироваться как инъекционно, так и интрназальным способом. Новый пункт открывают по просьбам горожан. Желающим поставить прививки нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

- При желании можно совместить вакцинацию против гриппа с вакцинацией против COVID-19, - говорится в сообщении департамента.

Там отметили, что около двух лет заболеваемость гриппом была на низком уровне. В 2022 году специалисты зафиксировали рост болезни на фоне пандемии коронавируса. Также пункты вакцинации работают в «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле» и ТРЦ «Кировский».