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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:25

В Екатеринбурге задержали 19-летнюю девушку, укравшую продукты в супермаркете

Она нанесла магазину ущерб на сумму более четырех тысяч рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Задержанной оказалась ранее несудимая жительница Екатеринбурга, работающая мерчендайзером

Задержанной оказалась ранее несудимая жительница Екатеринбурга, работающая мерчендайзером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 19-летнюю девушку, укравшую продукты в супермаркете на Блюхера. Она нанесла магазину ущерб на сумму более четырех тысяч рублей.

- Еще в середине сентября в вечернее время в помещение торгового зала вошла неизвестная, убедилась, что персонал магазина за ней не наблюдает, после чего набрала продукты и поспешила скрыться, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Девушку доставили в дежурную часть. Задержанной оказалась ранее несудимая жительница Екатеринбурга, работающая мерчендайзером в одном из местных универмагов. Она не стала отрицать свою вину. Продукты, по ее словам, она продала.

На девушку завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям.