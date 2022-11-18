Стало известно о состоянии бабушки, пострадавшей в пожаре в селе Николо-Павловское

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабушка, пострадавшая в пожаре вечером 17 ноября в селе Николо-Павловское, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает отдел по надзорной деятельности Нижнего Тагила.

- Женщина получила отравление продуктами горения, была госпитализирована в токсикоцентр, - говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером 17 ноября на улице Тепличной. Загорелась квартира на втором этаже. В огне пострадала хозяйка квартиры. Стихия повредила домашнее имущество на площади в 15 квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновника и сумму ущерба еще устанавливают. Дознаватели МЧС проводят проверку.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава. По трехколенной лестнице со второго этажа эвакуировали шесть человек. Одного жильца эвакуировали по лестничной клетке при помощи спасустройства СИЗОД.