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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:19

В Екатеринбурге появились две станции зарядки для электрокаров

Их установили в центре города
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Обе станции зарядки имеют мощность 60 киловатт. Фото: «Россети Урал»

Обе станции зарядки имеют мощность 60 киловатт. Фото: «Россети Урал»

В центре Екатеринбурга появились две станции быстрой зарядки для электрокаров. Об этом сообщает компания «Россети Урал».

- Одна установлена вблизи торгового центра «Алатырь», вторая – около офиса дочерней компании «Россети Урал» - Екатеринбург по адресу улица Бориса Ельцина, 1, - говорится в сообщении.

Вторую станцию установили на месте старой, которая проработала больше 10 лет. Обе станции зарядки имеют мощность 60 киловатт. Они могут зарядить электрокар за два часа. На каждой электрозаправке есть два коннектора CCS2 и CHAdeMO. В Свердловской области на начало 2022 года зарегистрировано 210 электромобилей.

Ранее на Урале запустили высокотехнологичную подстанцию «Новокольцовская», на которую потратили порядка 1,5 миллиардов рублей. Она создана для электроснабжения одноименного микрорайона, рассчитанного на 40 тысяч человек.