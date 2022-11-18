Прокуратура подумает об обжаловании оправдательного приговора охраннику «Ельцин-центра»

18 ноября Александра Васильева оправдали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура изучит оправдательный приговор 63-летнему Александру Васильеву, который пририсовал глазки картине Анны Лепорской - ученицы Каземира Малевича. Пенсионера оправдали 18 ноября.

- Прокуратура в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством срока изучит данный оправдательный приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, - говорится в сообщении надзорного ведомства Свердловской области.

29 августа 2022 года мировой судья признал пенсионера виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм). Мужчине назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также его направили на прохождение специализированного лечения. Адвокат Васильева подал апелляционную жалобу. Верх-Исетский районный суд рассмотрел ее и оправдал пенсионера.

Васильев также неоднократно уверял, что его запутали какие-то дети. По его словам, на выставке они сказали, будто бы это их рисунки и на них можно рисовать. Однако на видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной в зале суда потом, охранник был один.