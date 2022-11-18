Запуск наземного метро обсудили на форуме «Города России 2030» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наземное метро в Новокольцовский микрорайон Екатеринбурга планируют запустить к 2025 году. Об этом заявил генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра на форуме «Города России - 2030».

- Строительство Екатеринбургского железнодорожного кольца важно для города, региона, бизнеса, и самое главное - для жителей, - рассказал Андрей Мисюра. - Строительство наземного метро в городе - это уже недалекая перспектива, уже в 2025 году будет реализован один из маршрутов - «Новокольцовский».

Как сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, маршрут пройдет через микрорайон Новокольцовский и площадь Бахчиванджи до существующего остановочного пункта «Аэропорт Кольцово» и соединится с терминалом аэропорта. Ранее сообщалось, что оно соединит 15 остановочных пунктов.

Отметим, что на строительство пойдут федеральные деньги, деньги из регионального и городского бюджетов, а также средства РЖД. Будет проложено около 7,5 километра рельсов и реконструирован значительный участок уже существующей железной дороги.

В пресс-службе администрации города также сообщили, что вскоре планируется разработка «Юго-Западного маршрута», трасса которого проходит через Солнечный, Академический, Широкую Речку, ВИЗ-Правобережный, со строительством моста через Верх-Исетский пруд.