В Североуральске прокуратура добилась установки электрической подъемной платформы для ребенка-инвалида

Вместо пандуса установят электрическую платформу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске местная жительница неоднократно обращалась в администрацию Североуральского городского округа и Управление соцполитики с просьбой установить в доме техническое средство реабилитации для ее восьмилетнего ребенка-инвалида, однако положительного ответа не добилась. Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

Во время проверки сотрудники ведомства выяснили, что крыльцо подъезда, где живет ребенок-инвалид, оборудовано пандусом, который не соответствует стандартам и установлен с недопустимым углом наклона. Кроме того, оказалось, что установить пандус на лестнице, ведущей с первого этажа к выходу из подъезда, из-за технических характеристик дома невозможно. Сотрудники прокуратуры для разрешения ситуации направили иск в суд.

- Североуральский городской суд частично удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на администрацию Североуральского городского округа обязанность приобрести и установить техническое средство реабилитации инвалида-колясочника в виде закрытой вертикальной электрической подъемной платформы с высотой подъема до 2 метров в целях приспособления общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей и обеспечения условий для инвалида, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу администрации городского округа, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Установить подъемную платформу должны в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Восстановление прав ребенка-инвалида находится на контроле прокуратуры.