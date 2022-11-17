Прокуратура добилась перерасчета за отопление для 1,5 тысячи свердловчан

Общая сумма перерасчета больше 800 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в поселке Мартюш жители пожаловались в прокуратуру. Причиной обращения стало некачественное оказание услуг теплоснабжения. Делом занялись в органах.

- Выявлены факты оказания в сентябре и октябре этого года муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» услуг теплоснабжения жителям указанного населенного пункта ненадлежащего качества, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде зафиксировали уголовное правонарушение. А предприятию выставили штраф. Помимо этого, двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также районный прокурор потребовал уменьшить размер платы за услуги отопления. Для 1,5 тысяч свердловчан произвели перерасчет за коммунальную услугу на сумму больше 800 тысяч рублей. В прокуратуре добавили, что аварии в котельной поселка и на местных теплотрассах устранили.