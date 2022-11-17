Новая трасса разгрузит железную дорогу под Екатеринбургом

М-12 будет эффективнее совершать грузоперевозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площадке «Транспортной недели» прошла завершающая серия выступлений в студии Российского общества «Знание». 17 ноября выступил помощник президента России Игорь Левитин. Он рассказал о перспективах трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Она составит конкуренцию уральской железной дороге.

- После строительства этой дороги автомобильный транспорт заберет на себя часть груза с железной дороги до Екатеринбурга. Эти автобаны заберут на себя внутренние перевозки, которые сегодня либо идут железнодорожным транспортом, либо мы убиваем дороги, которые не приспособлены под эту нагрузку, – объяснил Игорь Левитин.

Также по трассе М-12 будет эффективнее совершать грузоперевозки на расстоянии до трех тысяч километров. Это происходит благодаря улучшению качества дорожного полотна.

Левитин подчеркнул, что на данный момент строительство автобана играет ключевую роль в инфраструктурном развитии страны.