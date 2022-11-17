Сотрудники екатеринбургского бара устроили скандал после увольнения

Экс-сотрудники рассказали правду о баре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге бывшие сотрудники сети баров KillFish рассказали во всех подробностях нюансы работы в заведении. Они захватили одну из социальных сетей и рассказали о том, как в баре разбавляют алкоголь, в каких условиях готовится пища и как зарплату не выплачивают после увольнения.

- Вместо пива льют порошок, разбавленный водой со спиртом. Из обещанных 40 тысяч рублей выплачивают 10. Посуда не моется, она просто ополаскивается, потому что моющие средство покупается раз в месяц. Клиентов перестают уважать, как только они решают посетить другое заведение. Блокируются вип-карты вместо того, чтобы завлекать обратно. А в охране работают [люди], находящиеся в уголовном розыск, - жалуются в telegram-канале бывшие сотрудники бара.

Фото: Telegram-канал KillFish.Екатеринбург

В доказательство в telegram-канале появились кадры с грязной посудой, просроченными продуктами, некачественным алкоголем и подтверждение того, что некоторые напитки делают на основе спирта.

Также работники рассказали, как в баре зарабатывают на штрафах гостям и сотрудникам. Однако на эти деньги начальство не вкладывается в развитие общепита, а «покупает себе красный Мерседес».

Напоследок обиженные сотрудники попросили у бывшей начальницы выплатить им зарплату.