Каждый второй житель Екатеринбурга пожалел, что затеял ремонт в этом году

Специалисты отметили, что пик спроса на отделочные материалы и ключевые товары для ремонта наблюдался в октябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге каждый второй местный житель пожалел, что начал ремонт в 2022 году. При этом каждый четвертый потратил на эти цели примерно 500 тысяч рублей. По данным социальных опросов, с какими-либо сложностями столкнулись 91% уральцев.

- Большинство жителей Екатеринбурга расстроились из-за того, что вышли за рамки запланированного бюджета. Для 33% опрошенных екатеринбуржцев итоговая сумма ремонта была выше предполагаемой, 22% жалеют о потраченных силах и нервах, еще 7% остались недовольны результатом, - рассказали в пресс-службе компании Novo BI, которая проводила исследование.

Кстати, специалисты отметили, что пик спроса на отделочные материалы и ключевые товары для ремонта наблюдался в октябре, а к следующему году он может вырасти еще на четверть.