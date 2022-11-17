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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:21

В Реже построили тротуар и оборудовали переход для инвалидов

Люди были вынуждены передвигаться по обочине
Дарья ЧИПУРИНА
Делом занялся Режевский прокурор

Делом занялся Режевский прокурор

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Реже инвалиды-колясочники из дома-интерната были вынуждены передвигаться по обочине проезжей части. Это происходило из-за того, что территория рядом с учреждением была не обустроена. Отсутствовал тротуар по обе стороны проезжей части, а также не был оборудован пешеходный переход.

- Инвалиды, проживающие в доме интернате, вынуждены перемещаться по обочине проезжей части, что не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Делом занялся Режевский прокурор. Он зафиксирован ряд нарушений. Также было направлено исковое заявление с просьбой оборудовать территорию в администрацию города и обслуживающей организации.

В суде заявление рассмотрели и удовлетворили. Рядом с Режевским домом-интернатом оборудовали тротуар и пешеходный переход.