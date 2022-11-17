Хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме переиграл магнитогорский «Металлург»

Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене в овертайме переиграл магнитогорский «Металлург». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Гости первыми открыли счет, на 16 минуте первого периода Филипп Майе переиграл голкипера Юхана Маттссона, однако «шоферам» потребовалось всего 50 секунд, чтобы установить равенство.

Во втором периоде обе команды смогли реализовать численное преимущество, отличились Кертис Волк и Андрей Чибисов. К концовке матча клубы забросили друг другу еще по одной шайбе усилиями Павла Акользина и Степана Хрипунова.

В овертайме более удачливыми оказались «шоферы», уже на 62 минуте Кертис Волк, воспользовавшись удалением соперника, оформил победный дубль. Сейчас в активе «Автомобилиста» 44 очка в 31 проведенном матче.