Уральцы чаще всего регистрируют бизнес в сфере торговли

Торговля самая популярная сфера бизнеса на Урале Фото: Иван МАКЕЕВ

Самый популярный бизнес в Свердловской области - в сфере торговли. На нее приходится около 28 процентов открытых расчетных счетов малого и микробизнеса за десять месяцев 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского Сбербанка.

Также популярными у уральцев отраслями считаются строительство, это 7,8 процентов, сфера транспорта – 7,3 процента и производство 3,8 процента. Всего с начала года в Сбербанке уральский предприниматели открыли более 14 тысяч расчетных счетов. Это почти столько же, как и в прошлом году.

- Торговля, а также сфера строительства и транспорта всегда динамично развивались на территории Уральского региона. В этом году количество наших активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса не снизилось. Многие, наоборот, стремились нарастить темпы развития или пробовали себя в новых направлениях деятельности, - рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Однако уральцы открывали бизнесы еще и в таких сферах, как выращивание грибов, пчеловодство и проведение детективных расследований.