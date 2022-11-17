В Свердловской области температура опустилась ниже -30 градусов

Морозы будут сохраняться до 23 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 16 на 17 ноября в некоторых городах Свердловской области сильно похолодало. В Ивделе ночью температура воздуха опустилась ниже -31 градуса. Как и в части других городав, расположенных на севере и востоке региона. Днем же столбик термометра поднялся до -20.

- Средняя суточная температура в этот период предполагается на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений. Осадки ослабеют, больших снегопадов на текущей неделе не предполагается, - сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Холода еще не скоро покинут Урал. Такая погода будет сохраняться до 23 ноября. На севере области похолодает до -26 градусов ночью. Например, в Краснотурьинске и Серове. А в Среднеуральске температура и вовсе опустится до -28. Днем воздух прогреется до -16…17.

На востоке также будут мороз. В Ирбите ночью температура воздуха составит -26 градусов, а в Тавде опустится до -28.

На западе региона будет теплее. В Нижнем Тагиле -24 градуса. В Екатеринбурге же температура воздуха будет -17.