Свердловские щенки отправились служить в Башкирию и Оренбург

Восемь овчарок отправились в соседние регионы для службы. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Восемь четырехмесячных щенков из Первоуральского племенного питомника служебного собаководства ГУФСИН отправились в соседние регионы. Пять немецких овчарок уехали в Оренбург, а остальные три в Башкирию. Животных передали для дальнейшей службы в УИС.

Передачей занимались инспектор кинологической службы Овсяников Сергей, инспектор отдела организации службы Большаков Сергей и начальник племенного питомника служебного собаководства КП-66 Шарапова Екатерина.

- Племенной питомник ГУФСИН является одним из лучших в России. Он специализируется на разведении четырех видов овчарок – немецкой, среднеазиатской, кавказской и бельгийской (малинуа), - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Собаки направляются в подразделения для розыскной, патрульно-розыскной, специальной и караульной службы. При подборе собак учитывается наследственные качества. Также при каждой смене поколений обеспечивается непрерывное совершенствование породы.