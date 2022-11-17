В Свердловской области хлебопекари за год получили больше 92 миллионов

Кстати, субсидии предприятиям выделяют второй год подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области хлебопекари получили больше 92 миллионов в рамках государственной поддержки только в этом году. Накануне стало известно, что им дополнительно выделят порядка девяти миллионов рублей.

- По результатам конкурсного отбора господдержка предоставляется 25 организациям и индивидуальным предпринимателям. Размер субсидии составляет 2650 рублей за тонну произведенных и реализованных хлеба, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кстати, субсидии предприятиям выделяют второй год подряд. В прошлом году этой возможностью воспользовались 10 предприятий, они получили порядка 40 миллионов рублей.