В Нижнем Тагиле из-за прорыва трубы жители ГГМ остались без холодной воды

Строители моста через Тагильский пруд повредили трубопровод в апреле этого года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Нижнем Тагиле Аганичева произошла крупная коммунальная авария, из-за прорыва резервной трубы на улице Аганичева жители ГГМ остались без холодной воды. Как оказалось, ее подключили вместо водопровода, поврежденного при строительстве моста через Тагильский пруд.

По данным издания TagilCity.ru, главный источник водоснабжения на Гальянке диаметром 600 миллиметров до сих пор не восстановлен. Чтобы устранить аварию на улице Аганичева коммунальщики снизили давление воды. Утечка в месте прорыва остановлена.

- При отсутствии магистрального водопровода диаметром 1000 мм через Тагильский пруд, резервный водопровод на улице Аганичева – единственная резервная ветка, подпитывающая микрорайон ГГМ, — объяснили в «Водоканал-НТ».

Напомним, строители моста через Тагильский пруд повредили трубопровод в апреле этого года. Тогда сразу три района города остались без воды.