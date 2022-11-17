В какие сроки нужно оплатить имущественный налог – отвечает налоговая инспекция

Налоги нужно заплатить до 1 декабря 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре в Екатеринбурге и Свердловской области завершилось направление налоговых уведомлений за 2021 год. Налоговая инспекция Кировского района Екатеринбурга разъясняет, в какой срок нужно оплатить налоги, какие изменения произошли в налогообложении, и что делать, если в информации о вашем имуществе допущены ошибки.

Первое, что нужно знать: налоговое уведомление – это документ, который налоговые органы ежегодно направляют налогоплательщикам–физическим лицам. В этом году уведомление содержит информацию о налогах за 2021 год: транспортном, земельном, на имущество физических лиц, НДФЛ – только в отношении доходов, по которым он не был удержан.

Этот документ направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Налоговые уведомления направляются гражданам по почте на бумаге или размещаются в «Личном кабинет налогоплательщика». Если гражданин не получил в этом году налоговое уведомление, необходимо проверить его в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.

Налоги, указанные в уведомлении, должны быть оплачены не позднее 1 декабря 2022 года. Исключение предусмотрено для мобилизованных лиц в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874. Для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, продлены сроки уплаты имущественных налогов.

- По налогу на имущество физических лиц для расчета налога за 2021 год во всех регионах применена кадастровая стоимость объектов недвижимости, - объясняет заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга Владислава Эдуардовна Нестерова. - При этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты. Для Свердловской области за налоговый период 2020 г. применялись понижающие коэффициенты в размере 0,2, за налоговый период 2021 г. произошло увеличение понижающего коэффициента до 0,4. Обращаем внимание, что понижающие коэффициенты применяются при расчете налога только в том случае, когда сумма налога по кадастровой стоимости превышает сумму налога по инвентаризационной стоимости, исчисленную за последний налоговый период расчета по инвентаризационной стоимости.

Если налоговое уведомление не получено или, по мнению налогоплательщика, в нем содержится некорректная информация, то рекомендуем обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

- через Личный кабинет налогоплательщика,

- через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России»,

- при личном обращении в любой налоговый орган,

- почтовым отправлением.

Новая промостраница «Налоговое уведомление 2022 года» на сайте ФНС России поможет разобраться в направленных гражданам налоговых уведомлениях.