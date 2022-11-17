Власти передали свердловским больницам 40 машин

Общая стоимость авто составляет 52 миллиона рублей Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В екатеринбургском Госпитале ветеранов 23 уральским больницам передали 40 новых Renault Logan. Общая стоимость авто составляет 52 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На церемонии были замгубернатора Павел Креков и заместитель министра здравоохранения Валентин Еремкин. Пять машин передали Центральной районной больнице в Тавде. По три авто отправилось в Сысерть, Шалю и Ивдель.

Еще по два транспортных средства передали в Невьянск, Реж, Красноуфимск, Нижнюю Салду, Североуральск, Талицу и Туринскую Слободу. По одной машине выделили Новой Ляле, Краснотурьинску, Нижним Сергам, Красноуральску, Нижней Туре, Пышме, Тугулыму, Сухому Логу, Туринску, Верхотурью, Верхней Туре и Кушве. В 2023 году власти закупят еще 129 автомобилей.

Ранее пять новых Lada Granta передали свердловской паллиативной службе. Две машины предназначены для выездной патронажной медпомощи взрослым, еще три - для патронажа детей с тяжелыми диагнозами на дому.