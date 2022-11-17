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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:53

В Нижнем Тагиле число камер видеонаблюдения вырастет до двух тысяч

До конца 2022 года их будет 700 штук
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Сейчас период тестовый период проходят 24 новые камеры

Сейчас период тестовый период проходят 24 новые камеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле число камер видеонаблюдения хотят увеличить до двух тысяч. На столько рассчитан установленный в городе центр обработки данных, сообщает мэрия.

- В следующем году к системе присоединят камеры видеонаблюдения на территории городского Дворца детского и юношеского творчества, сквера «Нижне-Выйский», - говорится в сообщении.

Внедрение системы «Безопасный город» начали в 2013 году. На первом этапе в Нижнем Тагиле установили 122 камеры, которые следили за Театральной площадью, парком Бондина, территорией возле Демидовской дачи и другими местами отдыха горожан.

Сейчас тестовый период проходят 24 новые камеры в Парке культуры и отдыха металлургов. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что к концу 2022 года число камер превысит 700 штук. Он отметил, что нужно установить системы видеонаблюдения в Парке имени А.М. Горького на Вые и рядом с Дворцом национальных культур в поселке Рудника имени III Интернационала.