В Нижнем Тагиле число камер видеонаблюдения вырастет до двух тысяч

Сейчас период тестовый период проходят 24 новые камеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле число камер видеонаблюдения хотят увеличить до двух тысяч. На столько рассчитан установленный в городе центр обработки данных, сообщает мэрия.

- В следующем году к системе присоединят камеры видеонаблюдения на территории городского Дворца детского и юношеского творчества, сквера «Нижне-Выйский», - говорится в сообщении.

Внедрение системы «Безопасный город» начали в 2013 году. На первом этапе в Нижнем Тагиле установили 122 камеры, которые следили за Театральной площадью, парком Бондина, территорией возле Демидовской дачи и другими местами отдыха горожан.

Сейчас тестовый период проходят 24 новые камеры в Парке культуры и отдыха металлургов. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что к концу 2022 года число камер превысит 700 штук. Он отметил, что нужно установить системы видеонаблюдения в Парке имени А.М. Горького на Вые и рядом с Дворцом национальных культур в поселке Рудника имени III Интернационала.