«Уралвагонзавод» получил права на «Прорыв» и «Терминатора»

«Уралвагонзаводу» принадлежат «ARMATA» «URALVAGONZAVOD», «БМПТ» и «Т-72» - всего 33 товарных знака Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралвагонзавод» зарегистрировал два новых товарных знака - «Прорыв» и «Терминатор». Такие названия получили танк Т-90М и боевая машина поддержки танков БМПТ, которые активно используются в Российской армии.

- Особенно важно защитить данные товарные знаки от неправомерного использования. Регистрация товарных знаков позволит бороться с нерадивыми предпринимателями, изготавливающими, например, сувенирную продукцию, - уточнили в пресс-службе предприятия.

Техника активно используется в российской армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралвагонзаводу» принадлежат «ARMATA» «URALVAGONZAVOD», «БМПТ» и «Т-72» - всего 33 товарных знака.

Напомним, в октябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетал в Свердловскую область. Он побывал в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».

Он отметил, что обсудил с руководством завода текущие проблемы. Также Медведев говорил об ускорении поставок техники для спецоперации на Украине и подчеркнул, что предприятию поставили задачу неукоснительно выполнять гособоронзаказ.