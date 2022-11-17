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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:25

«Уралвагонзавод» получил права на «Прорыв» и «Терминатора»

Техника активно используется в Российской армии
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
«Уралвагонзаводу» принадлежат «ARMATA» «URALVAGONZAVOD», «БМПТ» и «Т-72» - всего 33 товарных знака

«Уралвагонзаводу» принадлежат «ARMATA» «URALVAGONZAVOD», «БМПТ» и «Т-72» - всего 33 товарных знака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралвагонзавод» зарегистрировал два новых товарных знака - «Прорыв» и «Терминатор». Такие названия получили танк Т-90М и боевая машина поддержки танков БМПТ, которые активно используются в Российской армии.

- Особенно важно защитить данные товарные знаки от неправомерного использования. Регистрация товарных знаков позволит бороться с нерадивыми предпринимателями, изготавливающими, например, сувенирную продукцию, - уточнили в пресс-службе предприятия.

Техника активно используется в российской армии

Техника активно используется в российской армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралвагонзаводу» принадлежат «ARMATA» «URALVAGONZAVOD», «БМПТ» и «Т-72» - всего 33 товарных знака.

Напомним, в октябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетал в Свердловскую область. Он побывал в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».

Он отметил, что обсудил с руководством завода текущие проблемы. Также Медведев говорил об ускорении поставок техники для спецоперации на Украине и подчеркнул, что предприятию поставили задачу неукоснительно выполнять гособоронзаказ.