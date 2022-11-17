Свердловские автоинспекторы проверили порядка трех тысяч автобусов за три дня

Также в Екатеринбурге задержали несколько водителей общественного транспорта, которые не имели прав. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы Свердловской области за три дня проверили порядка трех тысяч автобусов, в том числе и школьных. Как оказалось, водители общественного транспорта за это время допустили около 700 нарушений ПДД, еще больше 100 машин были неисправными.

- Инспекторы выявили автобусы с неисправностями рулевого управления и тормозной системы, не прошедшие технический осмотр, также факты, когда они использовались без тахографа, кроме того, выявлены нарушения режима труда и отдыха водителями, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также в Екатеринбурге задержали несколько водителей общественного транспорта, которые не имели прав. Всего же инициировано проведение 44 проверок в отношении должностных и юридических лиц.