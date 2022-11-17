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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:59

Кинокомпания назвала дату премьеры фильма о летчике-герое Дамире Юсупове

Картина расскажет об экстренной посадке самолета в кукурузном поле
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Фильм о Юсупове снят в жанре экшн-драмы

Фильм о Юсупове снят в жанре экшн-драмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фильм о подвиге летчика «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, который посадил самолет в кукурузном поле, выйдет в прокат 16 марта 2023 года. Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип».

- История о небе, несбыточной мечте и подвиге, который поразил весь мир, - говорится в аннотации.

Фильм снят в жанре экшн-драмы. Картина получила название «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Режиссером стал Сарик Андреасян. Он работал над лентами «Непрощенный» и «Землетрясение».

Свой подвиг Дамир Юсупов совершил 15 августа 2019 года. В двигатель самолета, на борту которого находились 233 пассажира и семь членов экипажа, попали птицы. Лайнер летел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Юсупов сумел посадить самолет на кукурузное поле.

Позже Владимир Путин наградил медалями «Героев России» пилотов «Уральских авиалиний», спасших пассажиров. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин встретились с президентом в Кремлевском дворце.